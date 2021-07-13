В Николаеве отменен региональный статус русского языка

Суд признал противоправным и недействительным решения Николаевского городского совета.

Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщил на своей Facebook-странице Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Языковой омбудсмен отметил, что депутаты городского совета Николаева в течение двух лет не могли лишить русский язык статуса регионального, который ему был предоставлен решением совета в 2012 году на выполнение требований скандального Закона Украины "Об основах государственной языковой политики". После того, как этот закон в 2018 году был признан антиконституционным, народные избранники в течение шести месяцев должны были пересмотреть это решение, но этого так и не сделали.

УНИАН

"К большому сожалению, часть избранников на недавнем пленарном заседании Николаевского городского совета в который раз так и не нашли смелости его отменить несмотря на то, что вопрос неоднократно выносился на голосование", — отметил Тарас Кремень.

Наконец по иску областной прокуратуры окружной административный суд отменил решение горсовета, признав его противоправным и недействительным.

"Надеюсь, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского главы по вопросам языковой политики", — отметил Тарас Кремень.

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По информации Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

Напомним, ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень раскритиковал заявление бывшей спикера президента Юлии Мендель о том, что в Украине есть "Украинский" русский язык.

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