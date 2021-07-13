Выпрыгнул с 14-го этажа: в Одессе парень разбился насмерть (видео)

Причины такого отчаянного поступка устанавливаются.
В Одессе — в Приморском районе — на улице Педагогической, погиб 23-летний парень.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Там уточнили, что он выпрыгнул с балкона арендованной квартиры на 14-м этаже многоэтажки.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Одессе у ЖК "Альтаир" мужчина выпрыгнул из окна 23 этажа и упал на автомобиль. Очевидцы вызвали "скорую", его госпитализировали.