Выпрыгнул с 14-го этажа: в Одессе парень разбился насмерть (видео)

Выпрыгнул с 14-го этажа: в Одессе парень разбился насмерть (видео)

Причины такого отчаянного поступка устанавливаются.

В Одессе — в Приморском районе — на улице Педагогической, погиб 23-летний парень.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Там уточнили, что он выпрыгнул с балкона арендованной квартиры на 14-м этаже многоэтажки.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Одессе у ЖК "Альтаир" мужчина выпрыгнул из окна 23 этажа и упал на автомобиль. Очевидцы вызвали "скорую", его госпитализировали.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку