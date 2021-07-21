Жду содержательную встречу: Зеленский отреагировал на приглашение Байдена

Зеленский назвал темы, которые планирует обсудить с президентом США.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на приглашение своего американского коллеги Джо Байдена посетить Вашингтон 30 августа.

Об этом глава государства написал на своей странице в Тwitter.

Зеленский заявил, что ожидает "содержательную и плодотворную встречу".

"Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США — мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как безопасного вызова, экономического развития и поддержки реформ", — написал он.

В Офисе президента же заявили, что визит Зеленского в США является важным для двусторонних отношений между странами.

В ОП уточнили, что в первую очередь на встрече обсудят вопросы безопасности:

противодействие длительной агрессии России против Украины,

ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе,

деоккупация Крыма,

усиление энергетической безопасности нашего государства и Европы в целом,

военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и Соединенными Штатами.

Также Байден и Зеленский обсудят российский проект "Северный поток - 2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

Кроме того руководители государств обратят внимание и на другие вопросы: совместные проекты и инициативы в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба собираются в Вашингтон для организации встречи.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня официально пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон 30 августа.

Новости мира: Владимир Зеленский посетит Вашингтон 30 августа

7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский президент пригласил Зеленского этим летом посетить США.

11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи с Байденом в конце июля.

20 июля стало известно, что временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега встретятся этим летом чуть позже. Не в июле, а в августе. Однако точно дата до сих пор была неизвестна.

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