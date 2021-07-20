В Госдепе сообщили, когда состоится встреча Зеленского и Байдена

В Госдепе сообщили, когда состоится встреча Зеленского и Байдена

Преград для встречи лидеров двух стран пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега встретятся этим летом, но точная дата пока неизвестна.

Об этом "Субботнем интервью" Радио "Свобода" сказал временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

По его словам, препятствий для встречи лидеров двух стран пока нет. Сейчас причина лишь в том, "чтобы найти время в расписании президента Байдена".

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", — отметил он.

Напомним, 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В Офисе президента раскрыли детали переговоров. Однако впоследствии с пресс-релиза убрали часть, в которой Байден якобы подчеркнул важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Сначала сообщалось, что Зеленский в июле может отправиться в Вашингтон. Впрочем, впоследствии появилась информация о том, что Белый дом предлагает, чтобы Зеленский встретился с Байденом в конце августа.

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