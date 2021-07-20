Непогода в Украине: спасатели предупредили об опасности

Ожидается повышение уровней воды в ряде областей.

Грозы и ливни со шквалами и градом господствуют в большинстве регионов. Так, на многих реках украинских водоемов ожидается повышенный уровень воды.

Об этом 20 июля сообщают в ГСЧС Украины.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 20-21 июля на реках Карпат ожидается повышение уровней воды:

В пределах Львовской области — на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек Стрвьяж, Свеча — на 1,5-2,5 м, местами затопление заводей, с/х угодий (и уровень опасности — желтый), в Стрыйском районе (р.Свеча — с.Заричное) возможно частичное затопление отдельных объектов прирiчковоi инфраструктуры (II уровень опасности — оранжевый)

В пределах Ивано-Франковской области — на 1,5-2,5 м, местами затопление заводей, с/х угодий, возможно частичное затопление объектов инфраструктуры и достижение отметок начального затопления отдельных населенных пунктов (II уровень опасности — оранжевый)

В пределах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей — на 0,5-1,5 м, местами затопление заводей, с/х угодий (и уровень опасности — желтый)

В пределах Черновицкой области — на 0,5-1,5 м, в местах сужения русел рек — на 2,0-2,5 м с выходом воды на сниженные участки пойм рек (и уровень опасности — желтый)

В пределах Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек — на 0,5-1,0 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплениями пониженных участков в населенных пунктах, в результате захламления русел малых рек (и уровень опасности — желтый).

В местах выпадания сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплениями пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней (II уровень опасности — оранжевый).

Напомним, в Украине с начала 2021 года на водоемах уже погибли 808 человек. Только с начала июля утонуло 265 украинцев, в том числе 36 детей. Преимущественно причиной трагедии является купание в нетрезвом виде или в не оборудованных для этого местах.

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