В Затоке в море нашли тело мальчика, который накануне утонул вместе со своим отцом

В Затоке в море нашли тело мальчика, который накануне утонул вместе со своим отцом

Тело отца нашли накануне, а ребенка — только через сутки.

На пляже в курортной Затоке Одесской области нашли тело 13-летнего мальчика. Он утонул в море накануне, 17 июля, вместе со своим отцом, тело которого нашли еще вчера.

Спикер ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко рассказала, что тело подростка нашли отдыхающие в 11:50 в воде возле берега базы отдыха "Ирина". Об этом пишет "Украинская правда".

Поиски погибшего ребенка продолжались два дня. Спасатели, водолазы и правоохранители обследовали 800 квадратных метров дна, 30 квадратных километров поверхности воды и пять километров береговой полосы.

Напомним, отец и сын купались вместе в море и погибли 17 июля. Тело 49-летнего мужчины, который жил в Черкасской области, нашли в субботу в 13:30. На его теле признаков насильственной смерти не обнаружили. А ребенка нашли только через сутки.

Отметим, что с начала только на этой недели в Украине в водоемах утонули 97 человек. 19 из них — в субботу, 17 июля.

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

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