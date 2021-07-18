Динамо - Этуаль: онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

"Бело-синие" сыграют очередной спарринг в летнее межсезонье.
В воскресенье, 18 июля, киевское "Динамо" проведет пятый контрольный матч на втором тренировочном сборе в Швейцарии.
Команда Мирчи Луческу встретится со швейцарской командой "Этуаль".
Спарринг начнется в 18:00 по киевскому времени. Вашему вниманию прямая видеотрансляция поединка.
Второй тренировочный сбор "бело-синие" начали с ничьей против швейцарского "Серветта"(1:1), а затем обыграли швейцарский "Сьон" (2:0), разгромили французский "Эвиан" (3:0) и проиграли французской "Ницце" (1:2).
Смотрите также: Летнее межсезонье-2021: расписание и результаты спаррингов клубов УПЛ
- Второй тренировочный сбор "бело-синих" продлится до 20 июля. Всего во время него столичный клуб проведет шесть товарищеских матчей.
- Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.
- Стартовый тур в УПЛ запланирован на 23-26 июля, но "Динамо" пропустит его. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.