Динамо - Серветт: онлайн видеотрансляция товарищеского матча

"Бело-синие" начинают второй тренировочный сбор.

В субботу, 10 июля, киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу встретится с местным "Серветтом".

Начало поединка - в 21:00 по киевскому времени. Игра состоится в Женеве.

Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию поединка.

На первом сборе "Динамо" одержало одну победу. Подопечные Луческу выдали голевую перестрелку с "Базелем" (4:4), сыграли вничью с "Лозанной-Спорт" (1:1), разгромили клуб региональной лиги Франции "US Divonne" (5:0) и не смогли обыграть "Люцерн" (3:3).

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Второй тренировочный сбор "бело-синих" продлится с 10 по 20 июля. Всего во время него столичный клуб проведет четыре товарищеских матча.

Стартовый тур в УПЛ запланирован на 25 июля.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

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