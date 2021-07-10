Динамо - Серветт: онлайн видеотрансляция товарищеского матча

"Бело-синие" начинают второй тренировочный сбор.
В субботу, 10 июля, киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу встретится с местным "Серветтом".
Начало поединка - в 21:00 по киевскому времени. Игра состоится в Женеве.
Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию поединка.
На первом сборе "Динамо" одержало одну победу. Подопечные Луческу выдали голевую перестрелку с "Базелем" (4:4), сыграли вничью с "Лозанной-Спорт" (1:1), разгромили клуб региональной лиги Франции "US Divonne" (5:0) и не смогли обыграть "Люцерн" (3:3).
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- Второй тренировочный сбор "бело-синих" продлится с 10 по 20 июля. Всего во время него столичный клуб проведет четыре товарищеских матча.
- Стартовый тур в УПЛ запланирован на 25 июля.
- Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.