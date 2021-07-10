Ягода гуми: где купить, за сколько и почему полезнее лимонов

Ягода гуми: где купить, за сколько и почему полезнее лимонов

Смузи с такой ягоды будет настоящей витаминной бомбой.

Она — родственница облепихи, но малоизвестная для большинства из нас. Ягода гуми — недооцененная, хотя и очень полезная. Массово, то есть в промышленных масштабах, в Украине ее пока не выращивают. Продают разве садоводы.

Журналисты ТСН узнали все о странной ягоде.

Правильное название растения — маслинка многоцветковая, или гуми. У садовника с Львовщины Олеся Серчинский четыре куста этого растения. «Именно вот этому кусту примерно 20 лет. Именно этот куст был найден на даче таким маленьким сеянцем», — рассказывает мужчина.

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Их когда-то посадил ради любопытства, как экзотику. Теперь — ежегодно собирают урожай, чтобы замораживать на зиму. Гуми, говорит, родом из Китая, Кореи и Японских островов. Это кустарник или небольшое дерево. «Ориентировочно сейчас такой куст 150-250 гривен стоит», — рассказывает садовник.

В Украине ягода пока не очень распространенная. А зря, добавляет Олесь. Мол, она не хуже, скажем, черешен. Плодоносит обильно, а визуально несколько похожа на кизил, или китайскую вишню. Но на вкус больше похожи на облепиху. Сладкие и немного терпковатые, эти ягоды еще и с мягкой косточкой внутри.

Новости Украины: экзотическая ягода гуми - сколько стоит и в чем ее польза

«Наиболее созревшие ягоды практически вишневого, темно-красного цвета и они мьягенькие», — объясняет садовник.

В промышленных масштабах в Украине их не выращивают. «За счет того, что они мьягенькие, они не получили такого промышленного значения, ведь оно не транспортируется», — рассказывает мужчина.

И Олесь ягоды не продает, потому что их любят дети. На базарах о ягоде даже не слышали. Но можно заказать по почте у садоводов. Литровая банка стоит около ста гривен.

Диетологи убеждают в ее пользе. Юлию Трофимчук советует готовить с ягодой смузи. Добавить туда еще банан и йогурт: натуральный и обязательно без сахара. Говорит, гуми — среди чемпионов по содержанию витамина С, который укрепляет иммунитет. Богатая ягода витаминами Е и D. Также много клетчатки, которая необходима для кишечника. Так же в смузи будет настоящая витаминная бомба.

А еще эти ягоды, говорит, Юлия, малокалорийные, однако переедать их не стоит. Достаточно и 150-200 граммов.

В саду Татьяны Линевич кусты гуми растут более восьми лет. «Кстати, косточка также мягкая, эта ягода едят с косточкой», — рассказывает садовница.

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Сегодня женщина собирает урожай, чтобы показать, что можно приготовить из ягод. «Мы будем готовить джем и намазочку на бутерброды для детей», — говорит женщина.

Сначала ягоды приваривает. Дальше — перетирает сквозь сито. А косточки Татьяна советует не выбрасывать. «Мяты добавить, лимона и будет очень хороший компот», — учит хозяйка.

С килограмма гуми вышло в пол литра сока. Чуть более половины идет на джем, к которому нужно добавить сахар и варить 15 минут. А вот для намазка понадобится больше ингредиентов. «200 грамм гуми , 200 грамм масла и 150-200 грамм сахара и еще добавляем орешки — фундук или миндаль», — делится рецептом Татьяна.

А еще гуми можно высушить, или сделать из ягод цукаты.

«Она совсем не теряет питательных веществ, размораживается и не теряет своей упругости, такая остается, как сорванная с куста. Это лучше чем мороженое», — утверждает женщина.

Сезон гуми продлится еще две-три недели. Поэтому насладиться ягодой и сделать заготовки на зиму еще есть время.

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