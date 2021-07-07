Цены на голубику в Украине 2021: сколько стоит полезная ягода

Цены на голубику в Украине 2021: сколько стоит полезная ягода

В супермаркетах Украины продается местная тепличная голубика и импортная ягода.

Старт сезона голубики в этом году задержался на 10-14 дней по сравнению с предыдущим, но начался с низких цен, чем в прошлом году.

Об этом пишет EastFruit.

Цены на мелкооптовые партии голубики из местных хозяйств варьируются в диапазоне 250-350 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем на первые партии в предыдущем сезоне.

Между тем в супермаркетах Украины основным предложением голубики составляет местная тепличная голубика и импортная ягода. Еще в конце прошлой недели на полках магазинов цена могла доходить до 400-550 грн/кг ($ 14,70-20,20/кг).

В сегменте фасованной ягоды была представлена ​​в основном голубика из Нидерландов.

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