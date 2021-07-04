Жимолость в Украине: цены, особенности выращивания и польза

Украинцы понемногу привыкают к новым ягод.

Жимолость завоевывает своего покупателя. Это относительно новая ягода на украинском рынке. Но и она уже имеет своих ценителей благодаря сплошной пользе. Хотя привкус кислинки сначала может и не понравиться

О новой ягоде говорилось в сюжете ТСН.19 30 3 июля.

Рядом с голубыми продолговатыми ягодами стоят еще и два куста в горшках, а также стенд с информацией. Покупатели к новому продукту подходят осторожно, но любопытство — сдержать трудно. В Киеве цена — 200 гривен за килограмм, оптовая — 150 Цена в Харькове — 146 гривен за пол кило. За две недели продаж люди немного привыкли к новому товару.

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Обычно жимолость открывает ягодный сезон и созревает раньше клубники, но в этом году из-за погодных капризов, эти ягоды идут параллельно. Кстати, жимолость собирать очень сложно. Она постоянно прячется. Промышленных посадок — в Украине немного — пару сотен гектаров. Вырастить самому под силу каждому — даже не опытному дачнику. Одна — условие — одним кустом не обойтись. Это — ягода холодного климата и от жары кусты становятся не привлекательными. С одного куста можно собрать до 6 килограммов урожая.

Пропускать ее сезон — диетологи не советуют. По витаминными показателям — другим ягодам с жимолостью трудно конкурировать. По своему составу жимолость напоминает голубику, но дешевле, по крайней мере, вдвое. Еще ее называют ягодой молодости. Также эти плоды щедрые йодом, полезные для щитовки. Богатые селеном, который снижает риск онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Вот только хранить ее трудно. Она портится очень быстро, пару дней и она уже имеет не товарный вид. Ежедневная норма не более 300 граммов плодов в день.

Эта ягода быстро портится, поэтому ее замораживают, целыми ягодами, пересекают в пюре и варят варенье. А вот шеф-повара прямо на ходу придумывают с жимолостью авторские блюда — лисички карамелизированные с жимолостью, с можжевельником, чтобы подчеркнуть аромат леса. Это блюдо можно отдельно подавать как закуску или гарниром к дикой птицы, утке или кролику.

А еще эту ягоду можно есть всем. Она не вызывает аллергии.

Корреспондентки Наталья Волосацкая, Соломия Панкив, Юлия Семененко.

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