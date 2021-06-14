В Украине подешевела голубика

Спрос на ягоду ежегодно растет.

В Украине оптовые цены на голубику в этом году существенно обвалились.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Эксперты прогнозируют, что килограмм ягоды будут продавать на треть дешевле. За последний год площадь посадки растения существенно увеличилась — до четырех тысяч гектаров. Аграрии уже планируют собрать более семи тысяч тонн урожая.

Фермеры делают ставку на голубику, ведь спрос на ягоду ежегодно растет не только в Украине, но и странах Европы. В этом году новым направлением сбыта ягод стал Ближний Восток. Поэтому стоимость готовы снизить до семи долларов за килограмм.

Как сообщалось, в Украина начали резко снижаться цены на клубнику. По прогнозам экспертов, в этом году пик сбора клубники может прийтись на 15-18 июня, когда цены могут опуститься до минимальных показателей — оптовая цена может упасть до уровня 25 грн/кг.

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