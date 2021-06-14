В течение суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня — ООС

Оккупанты стреляли вблизи Новотошковское.
За прошедшие сутки, 13 июня, зафиксировано два обстрелы позиций ВСУ вооруженными формированиями РФ.
Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 14 июня.
В районе Новотошковское враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
По состоянию на утро 14 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новотошковское противник обстрелял украинские позиции по подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди военнослужащих ВСУ нет. "На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", — говорится в сообщении штаба.
Как сообщалось, лидеры "Большой семерки" по итогам трехдневного саммита в британском Корнуолле обратились к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение. Лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали отвести войска.