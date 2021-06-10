В течение суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня — ООС

Боевых потерь среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки, 9 июня, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 10 июня.

В районе Новотошковское российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на утро 10 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новгородского противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил называют контролируемой. Боевых потерь среди украинских военных нет. "Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", — отмечают в штабе.

Как сообщалось, стало известно, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе после завершения карантина не вернется в Минск на переговоры по Донбасса. Украина будет искать другую площадку для переговоров, ведь Беларусь находится под российским влиянием.

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