В течение суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня — ООС

Потерь и раненых среди бойцов ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 8 июня, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 9 июня.

УНІАН

Вблизи Новгородского противник дважды обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новотошковское российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки боевики дважды обстреляли позиций ВСУ с ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Светлодарска — с станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 утра, 9 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Новотошковское.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь. Потерь и раненых среди бойцов ВСУ нет. Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил называют контролируемой.

Как сообщалось, стало известно, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе после завершения карантина не вернется в Минск на переговоры по Донбасса. Украина будет искать другую площадку для переговоров, ведь Беларусь находится под российским влиянием.

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