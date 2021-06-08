В течение суток оккупанты дважды нарушили перемирие — ООС

Боевых потерь среди личного состава нет.

За прошедшие сутки, 7 июня, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 8 июня.

Вблизи населенного пункта Лебединский наемники обстреливали наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалив Луганского российские захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет, наголосишы в штабе. Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил называют контролируемой.

По состоянию на утро 8 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. У населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции ВСУ с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщалось, стало известно, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе после завершения карантина не вернется в Минск на переговоры по Донбасса. Украина будет искать другую площадку для переговоров, ведь Беларусь находится под российским влиянием.

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