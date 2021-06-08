Протягом доби окупанти двічі порушили перемир'я - ООС

Бойових втрат серед особового складу немає.

Протягом минулої доби, 7 червня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 8 червня.

Поблизу населеного пункту Лебединське найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалів Луганського російські загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, наголосиши у штабі. Ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил називають контрольованою.

Станом на ранок 8 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані два порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Як повідомлялося, стало відомо, що українська делегація в Тристоронній контактній групі після завершення карантинних обмежень не повернеться до Мінська на переговори щодо Донбасу. Україна шукатиме інший майданчик для переговорів, адже Білорусь перебуває під російським впливом.

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