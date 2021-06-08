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Курс валют на 8 червня: скільки коштують долар і євро

Курс валют на 8 червня: скільки коштують долар і євро

Національний банк України

Вартість долара становить 27,2 гривні, а євро – 33,1 гривні.

У вівторок, 8 червня, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 8 червня:

  • Долар США – 27,19 грн (мінус 10 коп.).
  • Євро – 33,07 грн (плюс 1 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 7 червня:

  • Долар США – 27,10/27,30 грн.
  • Євро – 32,85/33,20 грн.

Антирекорди гривні:

  • Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
  • Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

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