Курс валют на 8 червня: скільки коштують долар і євро

Вартість долара становить 27,2 гривні, а євро – 33,1 гривні.
У вівторок, 8 червня, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 8 червня:
- Долар США – 27,19 грн (мінус 10 коп.).
- Євро – 33,07 грн (плюс 1 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 7 червня:
- Долар США – 27,10/27,30 грн.
- Євро – 32,85/33,20 грн.
Антирекорди гривні:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
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