Курс валют на 8 июня: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27,2 гривны, а евро — 33,1 гривны.

Во вторник, 8 июня, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 8 июня:

Доллар США — 27,19 грн (минус 10 коп.).

Евро — 33,07 грн (плюс 1 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 7 июня:

Доллар США — 27,10/27,30 грн.

Евро — 32,85/33,20 грн.

Антирекорды гривны:

Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).

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