Прогноз погоди на 8 червня: Україну не покидають дощі та грози

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У понеділок, 7 червня, до України знову повернуться дощі з грозами.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

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Синоптики обіцяють мінливу хмарність. У більшості областей України будуть помірні короткочасні дощі, а місцями - грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с

Вдень в Україні обіцяють в межах 20-25 градусів тепла. У східних областях на стовпчиках термометрів - близько +25. У центрі та на півночі буде трохи тепліше - близько +24 градусів тепла. Тепліше буде у західних і південних регіонах областях: повітря прогріється до 23 градусів вище нуля.

У Києві 2 червня буде мінлива хмарність. Вдень - помірний короткочасний дощ. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5-10 м/с. Температура становитиме 21-23градуси тепла.

Укргідрометцентр

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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