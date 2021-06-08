Мощный ливень превратил улицы Херсона и Днепра в реки

Местами водя достигала колен.

Херсон поплыл: после сильного дождь в местные соцсети пестрят видео из разных районов, где вода переливалась через бордюры на дорогах, а люди переходили улицу по колено в воде.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 июня.

Все произошло из-за мощного ливня и проблему ливневой канализации, которая не справилась с большим количеством воды. Больше всего пострадали районы в низинах. Сейчас уровень воды постепенно снижается и дороги и тротуары возвращаются к своему привычному виду.

-За огромного количества осадков и ушибы ливневки до сих пор откачивают воду и в Днепре. Там спасатели уже почти неделю ликвидируют последствия непогоды. Подтопленными, по последней информации, остаются 35 дворов и более десятка домов.

Новости Украины: в Херсоне из-за обильного дождь вода переливалась через бордюры на дорогах

Как сообщалось ранее, мощный ливень накрыл Винницу. Непогода обрушилась внезапно накануне, за считанные минуты улицы превратились в реки и посыпал град, с которого горожане даже умудрялись лепить снежки. Побило клубнику, пооббивали цвет плодовых деревьев, ледяные шарики даже прошивали беседки.

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