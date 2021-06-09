Протягом доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню - ООС

Втрат та поранених серед бійців ЗСУ немає.

Протягом минулої доби, 8 червня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 9 червня.

УНІАН

Поблизу Новгородського противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки бойовики двічі обстріляли позицій ЗСУ із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Світлодарська - зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку, 9 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню поблизу Новотошківського.

Зазначається, що на обстріли противника українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. Втрат та поранених серед бійців ЗСУ немає. Ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил називають контрольованою.

Як повідомлялося, стало відомо, що українська делегація в Тристоронній контактній групі після завершення карантинних обмежень не повернеться до Мінська на переговори щодо Донбасу. Україна шукатиме інший майданчик для переговорів, адже Білорусь перебуває під російським впливом.

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