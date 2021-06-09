Прогноз погоди на 9 червня: дощі, грози та шквали не покидають Україну

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У середу, 9 червня, до України знову повернуться дощі з грозами.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. У більшості областей України будуть помірні короткочасні дощі, а місцями - грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Місцями - шквали 15-20 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 21-26 градусів тепла. У східних областях на стовпчиках термометрів - близько +25. У центрі та на півночі буде 23-25 градусів тепла. Тепліше буде у західних і південних регіонах областях: повітря прогріється до 26 градусів вище нуля.

У Києві 9 червня буде мінлива хмарність. Вдень - помірний короткочасний дощ з грозою. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5-10 м/с. Температура становитиме 23-25 градусів тепла.

Укргідрометцентр

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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