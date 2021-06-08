Курс валют на 9 червня: скільки коштують долар і євро

Вартість долара становить 27,2 гривні, а євро – 33,1 гривні.

У середу, 9 червня, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 9 червня:

Долар США – 27,17 грн (мінус 2 коп.).

Євро – 33,11 грн (плюс 4 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 8 червня:

Долар США – 27,10/27,30 грн.

Євро – 32,85/33,20 грн.

Антирекорди гривні:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

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