Протягом доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню - ООС

Бойових втрат серед українських військових немає.

Протягом минулої доби, 9 червня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 10 червня.

У районі Новотошківського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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У напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

Станом на ранок 10 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новгородського противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил називають контрольованою. Бойових втрат серед українських військових немає. "Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - наголошують у штабі.

Як повідомлялося, стало відомо, що українська делегація в Тристоронній контактній групі після завершення карантинних обмежень не повернеться до Мінська на переговори щодо Донбасу. Україна шукатиме інший майданчик для переговорів, адже Білорусь перебуває під російським впливом.

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