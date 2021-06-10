Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 10 червня зафіксовано 1 785 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 97 людей, ще 6 513 одужали. Був проведений 59 421 тест.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 210303 216 5142 6 190939 2408 Вінницька 70796 54 1682 2 68283 108 Волинська 61760 63 1174 1 59387 94 Дніпропетровська 134638 119 4342 17 126320 537 Донецька 89943 63 2300 7 86242 232 Житомирська 88056 68 1768 4 85253 108 Закарпатська 61878 26 1597 1 59493 74 Запорізька 103812 33 2392 6 99956 209 Івано-Франківська 86497 44 2077 4 83121 92 Київська 126396 102 2711 3 121330 179 Кіровоградська 20453 17 823 1 18381 39 Луганська 26348 27 913 5 24590 57 Львівська 136708 128 3606 5 130801 84 Миколаївська 69296 53 1820 4 66635 164 Одеська 139976 63 2926 0 134064 394 Полтавська 77370 75 1824 5 74456 106 Рівненська 78999 88 1189 0 76547 249 Сумська 77387 63 1299 0 74726 78 Тернопільська 69810 42 1184 0 67455 89 Харківська 147671 128 3402 12 139852 429 Херсонська 35302 67 1108 0 32675 136 Хмельницька 88423 59 1844 4 85251 238 Черкаська 81202 70 1277 8 77595 212 Чернівецька 79611 27 1784 1 77026 100 Чернігівська 57189 90 1323 1 54819 97

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 219 824 особи.

Одужало – 2 115 197.

Летальних випадків – 51 507.

Коронавірус в Україні: всі регіони країни перейшли до "зеленої" зони

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