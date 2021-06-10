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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 червня

УНІАН

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 10 червня зафіксовано  1 785 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 97 людей, ще 6 513 одужали. Був проведений 59 421 тест.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

210303

216

5142

6

190939

2408

Вінницька

70796

54

1682

2

68283

108

Волинська

61760

63

1174

1

59387

94

Дніпропетровська

134638

119

4342

17

126320

537

Донецька

89943

63

2300

7

86242

232

Житомирська

88056

68

1768

4

85253

108

Закарпатська

61878

26

1597

1

59493

74

Запорізька

103812

33

2392

6

99956

209

Івано-Франківська

86497

44

2077

4

83121

92

Київська

126396

102

2711

3

121330

179

Кіровоградська

20453

17

823

1

18381

39

Луганська

26348

27

913

5

24590

57

Львівська

136708

128

3606

5

130801

84

Миколаївська

69296

53

1820

4

66635

164

Одеська

139976

63

2926

0

134064

394

Полтавська

77370

75

1824

5

74456

106

Рівненська

78999

88

1189

0

76547

249

Сумська

77387

63

1299

0

74726

78

Тернопільська

69810

42

1184

0

67455

89

Харківська

147671

128

3402

12

139852

429

Херсонська

35302

67

1108

0

32675

136

Хмельницька

88423

59

1844

4

85251

238

Черкаська

81202

70

1277

8

77595

212

Чернівецька

79611

27

1784

1

77026

100

Чернігівська

57189

90

1323

1

54819

97

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 219 824 особи.
  • Одужало – 2 115 197.
  • Летальних випадків – 51 507.

Коронавірус в Україні: всі регіони країни перейшли до "зеленої" зони 

Коронавірус в Україні: всі регіони країни перейшли до "зеленої" зони 