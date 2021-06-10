Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 10 июня зафиксировано 1785 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 97 человек, еще 6513 выздоровели. Был проведен 59421 тест.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 210303 216 5142 6 190939 2408 Винницкая 70796 54 1682 2 68283 108 Волынская 61760 63 1174 1 59387 94 Днепропетровская 134638 119 4342 17 126320 537 Донецкая 89943 63 2300 7 86242 232 Житомирская 88056 68 1768 4 85253 108 Закарпатская 61878 26 1597 1 59493 74 Запорожская 103812 33 2392 6 99956 209 Ивано-Франковская 86497 44 2077 4 83121 92 Киевская 126396 102 2711 3 121330 179 Кировоградская 20453 17 823 1 18381 39 Луганская 26348 27 913 5 24590 57 Львовская 136708 128 3606 5 130801 84 Николаевская 69296 53 1820 4 66635 164 Одесская 139976 63 2926 0 134064 394 Полтавская 77370 75 1824 5 74456 106 Ровенская 78999 88 1189 0 76547 249 Сумская 77387 63 1299 0 74726 78 Тернопольская 69810 42 1184 0 67455 89 Харьковская 147671 128 3402 12 139852 429 Херсонская 35302 67 1108 0 32675 136 Хмельницкая 88423 59 1844 4 85251 238 Черкасская 81202 70 1277 8 77595 212 Черновицкая 79611 27 1784 1 77026 100 Черниговская 57189 90 1323 1 54819 97

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2219824 человека.

Выздоровели — 2115197.

Летальных случаев — 51507.

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