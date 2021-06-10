Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.
В Украине по состоянию на утро 10 июня зафиксировано 1785 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 97 человек, еще 6513 выздоровели. Был проведен 59421 тест.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
210303
|
216
|
5142
|
6
|
190939
|
2408
|
Винницкая
|
70796
|
54
|
1682
|
2
|
68283
|
108
|
Волынская
|
61760
|
63
|
1174
|
1
|
59387
|
94
|
Днепропетровская
|
134638
|
119
|
4342
|
17
|
126320
|
537
|
Донецкая
|
89943
|
63
|
2300
|
7
|
86242
|
232
|
Житомирская
|
88056
|
68
|
1768
|
4
|
85253
|
108
|
Закарпатская
|
61878
|
26
|
1597
|
1
|
59493
|
74
|
Запорожская
|
103812
|
33
|
2392
|
6
|
99956
|
209
|
Ивано-Франковская
|
86497
|
44
|
2077
|
4
|
83121
|
92
|
Киевская
|
126396
|
102
|
2711
|
3
|
121330
|
179
|
Кировоградская
|
20453
|
17
|
823
|
1
|
18381
|
39
|
Луганская
|
26348
|
27
|
913
|
5
|
24590
|
57
|
Львовская
|
136708
|
128
|
3606
|
5
|
130801
|
84
|
Николаевская
|
69296
|
53
|
1820
|
4
|
66635
|
164
|
Одесская
|
139976
|
63
|
2926
|
0
|
134064
|
394
|
Полтавская
|
77370
|
75
|
1824
|
5
|
74456
|
106
|
Ровенская
|
78999
|
88
|
1189
|
0
|
76547
|
249
|
Сумская
|
77387
|
63
|
1299
|
0
|
74726
|
78
|
Тернопольская
|
69810
|
42
|
1184
|
0
|
67455
|
89
|
Харьковская
|
147671
|
128
|
3402
|
12
|
139852
|
429
|
Херсонская
|
35302
|
67
|
1108
|
0
|
32675
|
136
|
Хмельницкая
|
88423
|
59
|
1844
|
4
|
85251
|
238
|
Черкасская
|
81202
|
70
|
1277
|
8
|
77595
|
212
|
Черновицкая
|
79611
|
27
|
1784
|
1
|
77026
|
100
|
Черниговская
|
57189
|
90
|
1323
|
1
|
54819
|
97
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2219824 человека.
- Выздоровели — 2115197.
- Летальных случаев — 51507.