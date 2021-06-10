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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 июня

УНІАН

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 10 июня зафиксировано 1785 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 97 человек, еще 6513 выздоровели. Был проведен 59421 тест.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

210303

216

5142

6

190939

2408

Винницкая

70796

54

1682

2

68283

108

Волынская

61760

63

1174

1

59387

94

Днепропетровская

134638

119

4342

17

126320

537

Донецкая

89943

63

2300

7

86242

232

Житомирская

88056

68

1768

4

85253

108

Закарпатская

61878

26

1597

1

59493

74

Запорожская

103812

33

2392

6

99956

209

Ивано-Франковская

86497

44

2077

4

83121

92

Киевская

126396

102

2711

3

121330

179

Кировоградская

20453

17

823

1

18381

39

Луганская

26348

27

913

5

24590

57

Львовская

136708

128

3606

5

130801

84

Николаевская

69296

53

1820

4

66635

164

Одесская

139976

63

2926

0

134064

394

Полтавская

77370

75

1824

5

74456

106

Ровенская

78999

88

1189

0

76547

249

Сумская

77387

63

1299

0

74726

78

Тернопольская

69810

42

1184

0

67455

89

Харьковская

147671

128

3402

12

139852

429

Херсонская

35302

67

1108

0

32675

136

Хмельницкая

88423

59

1844

4

85251

238

Черкасская

81202

70

1277

8

77595

212

Черновицкая

79611

27

1784

1

77026

100

Черниговская

57189

90

1323

1

54819

97

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2219824 человека.
  • Выздоровели — 2115197.
  • Летальных случаев — 51507.

Коронавирус в Украине: все регионы страны перешли к "зеленой" зоне

Коронавирус в Украине: все регионы страны перешли к "зеленой" зоне