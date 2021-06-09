Курс валют на 10 червня: скільки коштують долар і євро

Вартість долара становить 27,1 гривні, а євро – 33 гривні.

У четвер, 10 червня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 10 червня:

Долар США – 27,09 грн (мінус 8 коп.).

Євро – 33,02 грн (мінус 9 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 9 червня:

Долар США – 27,00/27,20 грн.

Євро – 32,80/33,15 грн.

Антирекорди гривні:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

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