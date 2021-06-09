Сезон черешні: вартість ягід в Україні б'є рекорди

Ціни вищі, ніж були торік в цю пору.

В Україні розпочався сезон черешні, але її вартість б’є рекорди.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Вартість кілограма ягід зараз найвища в Європі. Вона коливається від 120 до 200 гривень. Ціна вища, ніж було торік. Аграрії дорожнечу пояснюють тим, що дощі знищили 80% урожаю. Вони сподіваються на пізні сорти.

Фермери кажуть: якщо дощова погода триватиме і надалі, то цей урожай зіпсується. Крім того, така ж доля може спіткати абрикоси і сливи, які також уразливі до підвищеної вологості.

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Як повідомлялося, рання мелітопольська черешня в 2021 році навряд чи буде також під питанням середній урожай. Річ у тім, що через пізні заморозки у квітні і зливи у травні-червні у Мелітополі виробники ягід втратили значну частину ранніх сортів урожаю.

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