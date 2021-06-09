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Сезон черешни: стоимость ягод в Украине бьет рекорды

Сезон черешни: стоимость ягод в Украине бьет рекорды

pixabay.com

Цены выше, чем были в прошлом году в это время.

В Украине начался сезон черешни, но ее стоимость бьет рекорды.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Стоимость килограмма ягод сейчас самая высокая в Европе. Она колеблется от 120 до 200 гривен. Цена выше, чем было в прошлом году. Аграрии дороговизну объясняют тем, что дожди уничтожили 80% урожая. Они надеются на поздние сорта.

Фермеры говорят: если дождливая погода будет продолжаться, то этот урожай испортится. Кроме того, такая же участь может постигнуть абрикосы и сливы, которые также уязвимы к повышенной влажности.

Где найти деньги на собственное дело, какие цены на недвижимость и черешню – Экономические новости

Где найти деньги на собственное дело, какие цены на недвижимость и черешню – Экономические новости

Как сообщалось, ранняя мелитопольская черешня в 2021 году вряд ли будет также под вопросом средний урожай. Дело в том, что из-за поздние заморозки в апреле и ливни в мае-июне в Мелитополе производители ягод потеряли значительную часть ранних сортов урожая.