Мы находимся в переломном моменте мировой истории - Байден

Он считает, что нужно доказать, что демократии не только выживут, но и добьются успеха
Мир переживает переломный момент в своей истории, когда демократическим странам нужно доказать свою жизнеспособности в условиях конкуренции с авторитарными режимами.
Об этом заявил Джо Байден, — пишет ТАСС.
"Я считаю, что мы находимся в переломном моменте мировой истории. Это тот момент, когда на нас ложится обязанность доказать, что демократии не только выживут, но и добьются успеха", — заявил он. "Мы должны развенчать тех, кто считает, что эпоха демократий закончилась, мы должны показать, что это не так ", — заметил американский лидер.
"Демократии не могут объединиться и достичь консенсуса, чтобы дать ответ, как это могут делать авторитарные режимы", — полагает Байден. "Но вы прекрасно знаете, что демократии не возникают случайно. Нам надо защищать их, укреплять их и обновлять", — добавил глава Белого дома.
Напомним, что Байден отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве президента США. Планируется, что он примет участие в саммите Группы семи в Великобритании. После этого глава Белого дома вылетит в Брюссель на совещание НАТО на высшем уровне. Затем там состоится саммит США - ЕС.
Кульминацией турне Байдена станет его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.