10 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

10 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.

Что празднуют в этот день

Всемирный день мороженого

10 июня во мире отмечают День мороженого. В этот день оно появилось в массовой продаже.

По мнению историков первое холодное лакомство изобрели более пять тысяч лет назад в Древнем Китае. Ими лакомилась императорская семья. В состав тогдашнего мороженого входило молоко, фрукты, лед и сок. В вафельном стаканчике мороженое начали подавать с 1896 года, до этого его ели с бумажных тарелочек.

Самое популярное мороженое в мире ванильное - более 33%, шоколадное всего 19%.

Кто сегодня отмечает именины

День ангела (именины) сегодня празднуют: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Никита, Николай, Макар, Павел.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

Вознесение Господне

В этот день Иисус Христос вознесся на небеса после встречи со своими учениками через 40 дней после Пасхи. Он благословил их путешествовать по миру и проповедовать Евангелие. А также сообщил, что вскоре сойдет на них Дух Святой. Тогда же присутствующим явились два ангела и провозгласили, что Христос через время так же снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых.

Приметы и традиции

Традиции:

В этот день люди выпекали обрядовое печенье в форме лесенок, "чтобы было по чему Иисусу добраться до неба". Такой ритуальный хлебец носили на могилы, чтобы вместе помянуть умерших.

До этого дня пытались полностью обсеяться, потому что через десять дней будет Троица. Поскольку праздник приходился на разгар труда в полях, в этот день нужно было есть яйца и таким образом умилостивить полевых духов на хороший урожай.

Накануне Вознесения исповедовались и причащались.

Приметы:

Если птицы летают низко, то вскоре начнутся дожди.

Если день спокойный, то будет хороший урожай.

Беременные после общения с красивой женщиной родят здорового и крепкого малыша.

Что нельзя делать сегодня

Большим грехом считается работать в этот день, надо посвятить его общению с родными и близкими, молиться об их здоровье.

10 июня в истории

978 — князь Владимир сел на киевский престол.

1793 — в Париже создан первый в мире публичный зоопарк.

1907 — французские инженеры братья Люмьер изобрели способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино.

1909 — пассажирский корабль "Славония", потерпевшего крушение у Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал SOS.

1934 — при НКВД УССР создано Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений (украинское отделение ГУЛАГа).

1936 — в СССР создана киностудия "Союзмультфильм"

1943 — венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку.

1964 — в Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.

1967 — СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем (были возобновлены лишь в 1991).

1999 — в результате неожиданного марш-броска российские войска заняли военный аэропорт Приштины (Автономный край Косово и Метохия, Союзная Республика Югославия) на несколько часов раньше прибытия туда войск НАТО.

Кто из знаменитостей родился в этот день

1865 — Фредерик Кук, американский исследователь, заявлявший, что первым в мире достиг Северного полюса.

1911 — Петр Ефимович Вескляров, украинский актер театра и кино, телеведущий ( «дед Панас»).

1921 — Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II.

1922 — Джуди Гарленд, американская актриса и певица

1945 — Наталья Дубровская, украинская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Украины.

1951 — Василий Шкляр, украинский писатель и политический деятель, "отец украинского бестселлера».

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1965 — Алексей Плотников, украинский ученый-экономист и политик.

1976 — Андрей Шевченко, украинский журналист и политик.

1987 — Александр Стоянов, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.

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