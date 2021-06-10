Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

10 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

10 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

pixabay.com

10 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.

Что празднуют в этот день

Всемирный день мороженого

10 июня во мире отмечают День мороженого. В этот день оно появилось в массовой продаже.

По мнению историков первое холодное лакомство изобрели более пять тысяч лет назад в Древнем Китае. Ими лакомилась императорская семья. В состав тогдашнего мороженого входило молоко, фрукты, лед и сок. В вафельном стаканчике мороженое начали подавать с 1896 года, до этого его ели с бумажных тарелочек.

Самое популярное мороженое в мире ванильное - более 33%, шоколадное всего 19%.

Кто сегодня отмечает именины

День ангела (именины) сегодня празднуют: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Никита, Николай, Макар, Павел.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

Вознесение Господне

В этот день Иисус Христос вознесся на небеса после встречи со своими учениками через 40 дней после Пасхи. Он благословил их путешествовать по миру и проповедовать Евангелие. А также сообщил, что вскоре сойдет на них Дух Святой. Тогда же присутствующим явились два ангела и провозгласили, что Христос через время так же снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых.

Приметы и традиции

Традиции:

  • В этот день люди выпекали обрядовое печенье в форме лесенок, "чтобы было по чему Иисусу добраться до неба". Такой ритуальный хлебец носили на могилы, чтобы вместе помянуть умерших.
  • До этого дня пытались полностью обсеяться, потому что через десять дней будет Троица. Поскольку праздник приходился на разгар труда в полях, в этот день нужно было есть яйца и таким образом умилостивить полевых духов на хороший урожай.
  • Накануне Вознесения исповедовались и причащались.

Приметы:

  • Если птицы летают низко, то вскоре начнутся дожди.
  • Если день спокойный, то будет хороший урожай.
  • Беременные после общения с красивой женщиной родят здорового и крепкого малыша.

Что нельзя делать сегодня

  • Большим грехом считается работать в этот день, надо посвятить его общению с родными и близкими, молиться об их здоровье.

10 июня в истории

  • 978 — князь Владимир сел на киевский престол.
  • 1793 — в Париже создан первый в мире публичный зоопарк.
  • 1907 — французские инженеры братья Люмьер изобрели способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино.
  • 1909 — пассажирский корабль "Славония", потерпевшего крушение у Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал SOS.
  • 1934 — при НКВД УССР создано Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений (украинское отделение ГУЛАГа).
  • 1936 — в СССР создана киностудия "Союзмультфильм"
  • 1943 — венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку.
  • 1964 — в Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.
  • 1967 — СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем (были возобновлены лишь в 1991).
  • 1999 — в результате неожиданного марш-броска российские войска заняли военный аэропорт Приштины (Автономный край Косово и Метохия, Союзная Республика Югославия) на несколько часов раньше прибытия туда войск НАТО.

Кто из знаменитостей родился в этот день

  • 1865 — Фредерик Кук, американский исследователь, заявлявший, что первым в мире достиг Северного полюса.
  • 1911 — Петр Ефимович Вескляров, украинский актер театра и кино, телеведущий ( «дед Панас»).
  • 1921 — Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II.
  • 1922 — Джуди Гарленд, американская актриса и певица
  • 1945 — Наталья Дубровская, украинская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Украины.
  • 1951 — Василий Шкляр, украинский писатель и политический деятель, "отец украинского бестселлера».
© 1plus1.ua
1plus1.ua
  • 1965 — Алексей Плотников, украинский ученый-экономист и политик.
  • 1976 — Андрей Шевченко, украинский журналист и политик.
  • 1987 — Александр Стоянов, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.

Читайте также: 11 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции