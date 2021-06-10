10 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

10 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.
Что празднуют в этот день
Всемирный день мороженого
10 июня во мире отмечают День мороженого. В этот день оно появилось в массовой продаже.
По мнению историков первое холодное лакомство изобрели более пять тысяч лет назад в Древнем Китае. Ими лакомилась императорская семья. В состав тогдашнего мороженого входило молоко, фрукты, лед и сок. В вафельном стаканчике мороженое начали подавать с 1896 года, до этого его ели с бумажных тарелочек.
Самое популярное мороженое в мире ванильное - более 33%, шоколадное всего 19%.
Кто сегодня отмечает именины
День ангела (именины) сегодня празднуют: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Никита, Николай, Макар, Павел.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
Вознесение Господне
В этот день Иисус Христос вознесся на небеса после встречи со своими учениками через 40 дней после Пасхи. Он благословил их путешествовать по миру и проповедовать Евангелие. А также сообщил, что вскоре сойдет на них Дух Святой. Тогда же присутствующим явились два ангела и провозгласили, что Христос через время так же снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых.
Приметы и традиции
Традиции:
- В этот день люди выпекали обрядовое печенье в форме лесенок, "чтобы было по чему Иисусу добраться до неба". Такой ритуальный хлебец носили на могилы, чтобы вместе помянуть умерших.
- До этого дня пытались полностью обсеяться, потому что через десять дней будет Троица. Поскольку праздник приходился на разгар труда в полях, в этот день нужно было есть яйца и таким образом умилостивить полевых духов на хороший урожай.
- Накануне Вознесения исповедовались и причащались.
Приметы:
- Если птицы летают низко, то вскоре начнутся дожди.
- Если день спокойный, то будет хороший урожай.
- Беременные после общения с красивой женщиной родят здорового и крепкого малыша.
Что нельзя делать сегодня
- Большим грехом считается работать в этот день, надо посвятить его общению с родными и близкими, молиться об их здоровье.
10 июня в истории
- 978 — князь Владимир сел на киевский престол.
- 1793 — в Париже создан первый в мире публичный зоопарк.
- 1907 — французские инженеры братья Люмьер изобрели способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино.
- 1909 — пассажирский корабль "Славония", потерпевшего крушение у Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал SOS.
- 1934 — при НКВД УССР создано Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений (украинское отделение ГУЛАГа).
- 1936 — в СССР создана киностудия "Союзмультфильм"
- 1943 — венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку.
- 1964 — в Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.
- 1967 — СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем (были возобновлены лишь в 1991).
- 1999 — в результате неожиданного марш-броска российские войска заняли военный аэропорт Приштины (Автономный край Косово и Метохия, Союзная Республика Югославия) на несколько часов раньше прибытия туда войск НАТО.
Кто из знаменитостей родился в этот день
- 1865 — Фредерик Кук, американский исследователь, заявлявший, что первым в мире достиг Северного полюса.
- 1911 — Петр Ефимович Вескляров, украинский актер театра и кино, телеведущий ( «дед Панас»).
- 1921 — Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II.
- 1922 — Джуди Гарленд, американская актриса и певица
- 1945 — Наталья Дубровская, украинская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Украины.
- 1951 — Василий Шкляр, украинский писатель и политический деятель, "отец украинского бестселлера».
- 1965 — Алексей Плотников, украинский ученый-экономист и политик.
- 1976 — Андрей Шевченко, украинский журналист и политик.
- 1987 — Александр Стоянов, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.
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