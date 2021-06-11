11 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

11 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.

Что празднуют в этот день

День кухонной плиты

В этот день в 1742 году американский изобретатель, ученый и масон Бенджамин Франклин, который изображен на купюре 100 долларов США, изобрел кухонную плиту.

Он обратил внимание на то, что в существовавших в то время в Америке печах большая часть тепла бесполезно теряется в трубу. Он изобрел экономическую печь, для стенок которой использовал чугун с большой теплопроводностью. Печь одновременно была и котлом, и радиатором. Таким образом, ему удалось уменьшить потери тепла, расход топлива и размеры печи.

Эта печь стала одним из самых популярных изобретений Бенджамина Франклина. Она до сих пор используется во многих странах мира. Несмотря на это, Франклин так ее и не запатентовал.

"Если мы охотно пользуемся большими преимуществами от чужих изобретений, то мы должны быть рады возможности послужить другим своим изобретением, и мы должны это делать бескорыстно и великодушно", — считал Франклин.

Кто сегодня отмечает именины

День ангела (именины) сегодня празднуют: Феодот, Александр, Богдан, Иван, Андрей, Фаина, Мария.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

День святого Луки исповедника (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского и Симферопольского

Валентин Войно-Ясенецкий жил в Киеве, где окончил медицинский факультет Университета святого Владимира в Киеве. Он работал медиком в земских больницах России, позже стал главным врачом Ташкентской городской больницы. Проводил сложные хирургические операции.

В 1923 году с именем Луки принял монашеский постриг, впоследствии был рукоположен в сан епископа. Многократно был арестован органами НКВД СССР и отбывал административные ссылки. Автор 55 научных трудов по хирургии, физиологии и анатомии, 12 томов проповедей.

Приметы и традиции

Традиции:

11 июня было принято сеять гречку.

В народе этот день чествовали преподобную Феодосию Константинопольскую. С этого дня начинали кормить скот хлебными баранками — верили, что в этом случае она будет хорошо плодиться, а сам приплод будет здоровым.

Селяне в этот день отправлялись в поле и осматривали всходы.

Приметы:

Если пчелы активно летят к ульям, то скоро пойдет дождь.

Много пауков — будет хорошая погода.

Туман утром по воде стелется — к ясному солнечному дню.

Ветер весь день дует в одном направлении и до ночи усиливается — к дождливой погоде.

Что нельзя делать сегодня

Сон с 10 на 11 июня вещий.

В этот день нельзя лениться.

Начинать новые дела.

Отправляться в дальние поездки.

Свататься и жениться.

11 июня в истории

1496 — Христофор Колумб завершил свое второе путешествие.

1580 — испанский конкистадор основан Буэнос-Айрес.

1742 — американец Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту. Этот день отмечается как День кухонной плиты

1770 — Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф на побережье Австралии.

1842 — вышла в свет поэма Николая Гоголя "Мертвые души" (одна из дат).

1888 — в Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открыт памятник Богдану Хмельницкому.

1889 — Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.

1895 — по маршруту Париж — Руан проведены первые в мире автогонки. Средняя скорость победителя Эмиля Левассо составляла 24 км/ч.

1901 — Острова Кука объявлены частью Новой Зеландии.

1921 — в УССР объявлено о начале борьбы с беспризорностью.

1930 — американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бертон на построенной ими батисфере опустились под воду на 400 метров. Через два года они достигли глубины погружения 900 м.

1965 — королева Елизавета II наградила музыкантов группы "Битлз" орденом Британской империи.

1975 — добыта первая нефть в Северном море.

1992 — в Киеве начался первый конгресс молодых политиков Украины.

1993 — вышел в прокат фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода".

Кто из знаменитостей родился в этот день

1821 — Шевченко Варфоломей Григорьевич, украинский мемуарист. Троюродный брат и свояк Тараса Шевченко, который занимался могилой поэта в Каневе. Отец поэта Иосифа Шевченко. Прадед писателя Даниила Андреева ( «Роза мира»).

1861 — Заремба Сигизмунд Владиславович, украинский дирижер, композитор, музыкальный критик и пианист.

1864 — Рихард Штраус, немецкий композитор.

1867 — Шарль Фабри, французский физик. Открыл в стратосфере слой озона, защищающего Землю от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

1899 — Кавабата, японский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1968).

1909 — Борис Приймак, украинский архитектор.

1910 — Жак-Ив Кусто, французский океанограф, путешественник, изобретатель акваланга.

1953 — Виталий Белоножко, украинский певец — эстрадный исполнитель; Народный артист Украины.

ТСН.ua

1970 — Анжелика Рудницкая, украинская телеведущая, журналистка, певица, художница (вышитый живопись, авторская техника), общественный деятель, заслуженная артистка Украины.

1985 — Инна Цимбалюк, украинская фотомодель, телеведущая, киноактриса.

2000 — Александр Сирота, украинский футболист, игрок футбольного клуба Динамо (Киев) и сборной Украины.

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