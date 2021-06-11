11 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

11 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.
Что празднуют в этот день
День кухонной плиты
В этот день в 1742 году американский изобретатель, ученый и масон Бенджамин Франклин, который изображен на купюре 100 долларов США, изобрел кухонную плиту.
Он обратил внимание на то, что в существовавших в то время в Америке печах большая часть тепла бесполезно теряется в трубу. Он изобрел экономическую печь, для стенок которой использовал чугун с большой теплопроводностью. Печь одновременно была и котлом, и радиатором. Таким образом, ему удалось уменьшить потери тепла, расход топлива и размеры печи.
Эта печь стала одним из самых популярных изобретений Бенджамина Франклина. Она до сих пор используется во многих странах мира. Несмотря на это, Франклин так ее и не запатентовал.
"Если мы охотно пользуемся большими преимуществами от чужих изобретений, то мы должны быть рады возможности послужить другим своим изобретением, и мы должны это делать бескорыстно и великодушно", — считал Франклин.
Кто сегодня отмечает именины
День ангела (именины) сегодня празднуют: Феодот, Александр, Богдан, Иван, Андрей, Фаина, Мария.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
День святого Луки исповедника (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского и Симферопольского
Валентин Войно-Ясенецкий жил в Киеве, где окончил медицинский факультет Университета святого Владимира в Киеве. Он работал медиком в земских больницах России, позже стал главным врачом Ташкентской городской больницы. Проводил сложные хирургические операции.
В 1923 году с именем Луки принял монашеский постриг, впоследствии был рукоположен в сан епископа. Многократно был арестован органами НКВД СССР и отбывал административные ссылки. Автор 55 научных трудов по хирургии, физиологии и анатомии, 12 томов проповедей.
Приметы и традиции
Традиции:
- 11 июня было принято сеять гречку.
- В народе этот день чествовали преподобную Феодосию Константинопольскую. С этого дня начинали кормить скот хлебными баранками — верили, что в этом случае она будет хорошо плодиться, а сам приплод будет здоровым.
- Селяне в этот день отправлялись в поле и осматривали всходы.
Приметы:
- Если пчелы активно летят к ульям, то скоро пойдет дождь.
- Много пауков — будет хорошая погода.
- Туман утром по воде стелется — к ясному солнечному дню.
- Ветер весь день дует в одном направлении и до ночи усиливается — к дождливой погоде.
Что нельзя делать сегодня
- Сон с 10 на 11 июня вещий.
- В этот день нельзя лениться.
- Начинать новые дела.
- Отправляться в дальние поездки.
- Свататься и жениться.
11 июня в истории
- 1496 — Христофор Колумб завершил свое второе путешествие.
- 1580 — испанский конкистадор основан Буэнос-Айрес.
- 1742 — американец Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту. Этот день отмечается как День кухонной плиты
- 1770 — Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф на побережье Австралии.
- 1842 — вышла в свет поэма Николая Гоголя "Мертвые души" (одна из дат).
- 1888 — в Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открыт памятник Богдану Хмельницкому.
- 1889 — Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.
- 1895 — по маршруту Париж — Руан проведены первые в мире автогонки. Средняя скорость победителя Эмиля Левассо составляла 24 км/ч.
- 1901 — Острова Кука объявлены частью Новой Зеландии.
- 1921 — в УССР объявлено о начале борьбы с беспризорностью.
- 1930 — американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бертон на построенной ими батисфере опустились под воду на 400 метров. Через два года они достигли глубины погружения 900 м.
- 1965 — королева Елизавета II наградила музыкантов группы "Битлз" орденом Британской империи.
- 1975 — добыта первая нефть в Северном море.
- 1992 — в Киеве начался первый конгресс молодых политиков Украины.
- 1993 — вышел в прокат фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода".
Кто из знаменитостей родился в этот день
- 1821 — Шевченко Варфоломей Григорьевич, украинский мемуарист. Троюродный брат и свояк Тараса Шевченко, который занимался могилой поэта в Каневе. Отец поэта Иосифа Шевченко. Прадед писателя Даниила Андреева ( «Роза мира»).
- 1861 — Заремба Сигизмунд Владиславович, украинский дирижер, композитор, музыкальный критик и пианист.
- 1864 — Рихард Штраус, немецкий композитор.
- 1867 — Шарль Фабри, французский физик. Открыл в стратосфере слой озона, защищающего Землю от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
- 1899 — Кавабата, японский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1968).
- 1909 — Борис Приймак, украинский архитектор.
- 1910 — Жак-Ив Кусто, французский океанограф, путешественник, изобретатель акваланга.
- 1953 — Виталий Белоножко, украинский певец — эстрадный исполнитель; Народный артист Украины.
- 1970 — Анжелика Рудницкая, украинская телеведущая, журналистка, певица, художница (вышитый живопись, авторская техника), общественный деятель, заслуженная артистка Украины.
- 1985 — Инна Цимбалюк, украинская фотомодель, телеведущая, киноактриса.
- 2000 — Александр Сирота, украинский футболист, игрок футбольного клуба Динамо (Киев) и сборной Украины.
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