В Великобритании стартует саммит G7: подробности

Это будет первая очная встреча лидеров G7 с начала пандемии COVID-19.

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии встретятся во время переговоров в формате G7 на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.

Об этом пишет "Интерфакс-Украииа"

Саммит глав государств "Группы семи" продлится до 13 июня. В качестве "стран-гостей" приглашены Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР.

Это будет первая очная встреча лидеров G7 с начала пандемии COVID-19. Также саммит станет первой крупной международной очной встречей в верхах, в которой примет участие в качестве президента США Джо Байден.

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11 июня лидеры обсудят восстановление экономики после пандемии, 12 июня - геополитические вызовы, торговлю и развитие. В воскресенье лидеры, как предполагается, обсудят "безответственное и дестабилизирующее поведение России" и Китай.

Как ожидается, большая часть встреч пройдет за закрытыми дверями, но будут и открытые для прессы мероприятия, в частности, совместное фото лидеров.

Ранее сообщалось, что G7 выделит 1 млрд доз вакцин для всего мира.

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