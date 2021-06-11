G7 выделит 1 млрд доз вакцин для всего мира: подробности

Половину этих вакцин пожертвует США.
Страны "Большой семерки" планируют выделить как минимум 1 млрд доз вакцин от коронавируса для других государств.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, — пишет Associated Press.
По его словам, половину этих вакцин поставят США, а Великобритания - 100 млн доз.
Ранее президент США Джо Байден указывал, что Вашингтон пожертвует 500 млн доз препаратов от COVID-19 для других стран. Белый дом заключил соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech о приобретении 500 млн доз разработанной ими вакцины от коронавируса.
Первая партия из 5 млн доз будет поставлена из Великобритании в ближайшие недели, а остальной объем доставят в течение следующего года.
Тем временем британский премьер-министр ожидает, что остальные страны G7 также пообещают помощь в поставках вакцин, так как это поможет всему миру восстановиться от коронавируса.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу Байдена, заявив, что Европа должна сделать то же самое. По его словам, к концу года Франция выделит по меньшей мере 30 млн доз другим странам.
Все равно этого будет недостаточно для обеспечения необходимого количества доз для решения проблемы коронавируса в мировых масштабах. Ранее в ВОЗ оценили этот показатель в 11 млрд доз.
Для вакцинации одного человека препаратом от Pfizer необходимо ввести две дозы.
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