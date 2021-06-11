G7 выделит 1 млрд доз вакцин для всего мира: подробности

Половину этих вакцин пожертвует США.

Страны "Большой семерки" планируют выделить как минимум 1 млрд доз вакцин от коронавируса для других государств.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, — пишет Associated Press.

По его словам, половину этих вакцин поставят США, а Великобритания - 100 млн доз.

Ранее президент США Джо Байден указывал, что Вашингтон пожертвует 500 млн доз препаратов от COVID-19 для других стран. Белый дом заключил соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech о приобретении 500 млн доз разработанной ими вакцины от коронавируса.

Первая партия из 5 млн доз будет поставлена из Великобритании в ближайшие недели, а остальной объем доставят в течение следующего года.

Тем временем британский премьер-министр ожидает, что остальные страны G7 также пообещают помощь в поставках вакцин, так как это поможет всему миру восстановиться от коронавируса.

Также читайте Первая страна в мире признала украинское свидетельство о вакцинации: какая и когда туда можно будет поехать

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу Байдена, заявив, что Европа должна сделать то же самое. По его словам, к концу года Франция выделит по меньшей мере 30 млн доз другим странам.

Все равно этого будет недостаточно для обеспечения необходимого количества доз для решения проблемы коронавируса в мировых масштабах. Ранее в ВОЗ оценили этот показатель в 11 млрд доз.

Для вакцинации одного человека препаратом от Pfizer необходимо ввести две дозы.

Читайте также:

Вакциной Pfizer официально разрешили прививать в ЕС детей 12-15 лет: решение Еврокомиссии

детей 12-15 лет: решение Еврокомиссии Россию заподозрили в дискредитации вакцины Pfizer с помощью блоггеров из Европы

Новости мира: Соединенные Штаты закупят 500 миллионов доз вакцины и распределят их между 100 стран.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку