Борьба с коронавирусом: США купят 500 млн доз вакцины Pfizer для помощи ста странам

Для вакцинации одного человека препаратом от Pfizer необходимо ввести две дозы.
Белый дом заключил соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech о приобретении 500 млн доз разработанной ими вакцины от коронавируса для помощи другим странам.
Об этом The New York Times пишет со ссылкой на источники.
Потом президент США Джо Байден официально объявит об этом соглашении.
Эти дозы получат около 100 стран в течение года. 200 млн доз будут доставлены в этом году, еще 300 млн - до середины следующего года.
Издание указывает, что этих 500 млн доз, которые произведут в США, все равно будет недостаточно для обеспечения необходимого количества доз для решения проблемы коронавируса в мировых масштабах. Ранее в ВОЗ оценили этот показатель в 11 млрд доз.
Для вакцинации одного человека препаратом от Pfizer необходимо ввести две дозы.
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