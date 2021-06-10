Магазин в хрущевке: когда жителям бить тревогу и куда обращаться

Есть работы, которые разрешаются выполнять без каких-либо разрешений.

Снесены стены, а разрешений на это нет: в Киеве, жители хрущовки остановили предпринимателя, который не просто затеял ремонт, а начал выбивать основные стены. Жильцы волнуются, чтобы дом не рухнул. Говорится в сюжете ТСН.19: 30

В Киеве в обычной хрущовке, которых тысячи по стране, на первом этаже должны открыть магазин, работы кипят.

Связаться с владельцем не удалось, поэтому протокол о нарушении составили на строителей. Документов на работы они не имели, говорят в КГГА. А в опорные стены фасада, уже вмешались. Хотя закрыто, на фото видно отсутствуют стены. Поэтому жильцы решили не ждать, пока здание начнет разрушаться.

Жертвами неудачного ремонта или перепланировки ежегодно становятся минимум 2-3 дома по стране.

В Одессе такое случилось в этом году в марте. За несколько недель похожее произошло и в Кропивницком, где через снесены стены, обвалился потолок. Хуже было разве в Киеве, несколько лет назад, когда перекрытия всех пяти этажей сложились как карточные и тоже из-за вмешательства в стены. К сожалению, этот список можно продолжать долго.

Есть работы, которые разрешаются выполнять без каких-либо разрешений — это допустимая замена гипсовой перегородки или перекладывание плитки.

Но есть опасные работы, например было жилье, а теперь не жилое помещение, где увеличивают оконные проемы, или делают из окон двери, то есть фактически вмешиваются в фасад или вмешиваются в опорные стены. Это требует определенного пакета документов и здесь уже надо обращаться в органы ГАСК.

Недавно они заработали на полную, а также имеют право попадать в частный дом, с проверкой. Главное - чтобы для этого были основания. А это по меньшей мере обращения жильцов, на чрезмерный шум, трещины или не желание строителей показывать документы.

Так может случайный человек определить, какие коммуникации или стены разрешено перестраивать? Поэтому жителям лучше самим следить, что делается в их доме.

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