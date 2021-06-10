Магазин у хрущівці: коли жителям бити на сполох і куди звертатися

Є роботи, які дозволяються виконувати без будь-яких дозволів.

Знесені стіни, а дозволів на це немає: у Києві, мешканці хрущівки зупинили підприємця який не просто затіяв ремонт, а почав вибивати основні стіни. Жильці хвилюються, аби будинок не завалився. Йдеться в сюжеті ТСН.19:30

У Києві у звичайній хрущовці, яких тисячі по країні, на першому поверсі мають відкрити магазин, роботи киплять.

Зв'язатися з власником не вдалося, тож протокол про порушення склали на будівельників. Документів на роботи вони не мали, кажуть у КМДА. А в опорні стіни фасаду, вже втрутилися. Хоч закрито, на фото видно відсутні стіни. Тож пожильці вирішили не чекати доки будівля почне руйнуватися.

Жертвами невдалого ремонту чи перепланування щороку стають мінімум 2-3 будинки по країні.

В Одесі таке трапилося цьогоріч у березні. За кілька тижнів схоже сталося і в Кропивницькому, де через знесені стіни, обвалилася стеля. Гірше було хіба в Києві, кілька років тому, коли перекриття всіх п'яти поверхів склалися мов карткові та теж через втручання в стіни. На жаль, цей список, можна продовжувати довго.

Є роботи, які дозволяються виконувати без будь-яких дозволів - це припустима заміна гіпсової перегородки чи перекладання плитки.

Але є небезпечні роботи, наприклад було житло, а тепер не житлове приміщення, де збільшують віконні пройми, або роблять з вікон двері, тобто фактично втручаються у фасад, або втручаються у опорні стіни. Це потребує певного пакета документів і тут уже треба звертатися до органів Держархбудконтролю.

Віднедавна вони запрацювали на повну, і навіть мають право потрапляти до приватного помешкання, із перевіркою. Головне аби для цього були підстави. А це щонайменше звернення пожильців, на надмірний шум, тріщини або не бажання будівельників показувати документи.

То ж чи може випадкова людина визначити, які комунікації чи стіни дозволено перебудовувати? Тому мешканцям краще самим стежити, що робиться в їхньому домі.

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