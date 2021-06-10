Даша Астафьева посветила сосками в прозрачной ночнушке

Артистка взбудоражила воображение фанатов.
Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно демонстрировала фигуру в красном купальнике, снова порадовала поклонников соблазнительными снимками.
Так, на странице в Instagram артистка запостила черно-белые фотографии, на которых томно позирует в прозрачной ночнушке. Такой наряд Астафьевой несколько засветил ее бюст и нижнее белье.
На снимке Даша изображена, лежа эротично на стуле и обольстительно смотрит в камеру.
"А, оказывается, Том не такой уж был и плохой. Просто Джерри все выгодно нам преподносил, ребята!" — подписала снимки Даша.
Поклонники, конечно же, не оставили без комплиментов знаменитость, а, тем более, ее формы:
- Ох у тебя и сосочки, вау! Богиня
- Я честно попытался подумать о коте и мыше ... Картинка победила
- Словами не выразить, насколько это сексуально, чувственно, красиво
Напомним, ранее Даша Астафьева в прозрачном белье засветила пышная грудь. Актриса показала горячий снимок.