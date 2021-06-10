Даша Астафьева посветила сосками в прозрачной ночнушке

Артистка взбудоражила воображение фанатов.

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно демонстрировала фигуру в красном купальнике, снова порадовала поклонников соблазнительными снимками.

Так, на странице в Instagram артистка запостила черно-белые фотографии, на которых томно позирует в прозрачной ночнушке. Такой наряд Астафьевой несколько засветил ее бюст и нижнее белье.

instagram.com/da_astafieva

На снимке Даша изображена, лежа эротично на стуле и обольстительно смотрит в камеру.

instagram.com/da_astafieva

"А, оказывается, Том не такой уж был и плохой. Просто Джерри все выгодно нам преподносил, ребята!" — подписала снимки Даша.

Поклонники, конечно же, не оставили без комплиментов знаменитость, а, тем более, ее формы:

Ох у тебя и сосочки, вау! Богиня

Я честно попытался подумать о коте и мыше ... Картинка победила

Словами не выразить, насколько это сексуально, чувственно, красиво

Напомним, ранее Даша Астафьева в прозрачном белье засветила пышная грудь. Актриса показала горячий снимок.

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