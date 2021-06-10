Даша Астаф'єва посвітила сосками у прозорій сорочці

Артистка розбурхала уяву фанів.

Українська співачка та акторка Даша Астаф'єва, яка нещодавно демонструвала фігуру у червоному купальнику, знову потішила прихильників звабливими знімками.

Так, на сторінці в Instagram артистка запостила чорно-білі фотографії, на яких млосно позує у прозорій сорочці. Таке вбрання Астаф'євої дещо засвітило її бюст та спіднє.

instagram.com/da_astafieva

На знімку Даша зображена, лежачи еротично на стільці та звабливо дивиться у камеру.

instagram.com/da_astafieva

"А, виявляється, Том не такий вже був і поганий. Просто Джеррі все вигідно нам підносив, друзі!" – підписала знімки Даша.

Шанувальники, звісно ж, не залишили без компліментів знаменитість, а, тим більше, її форми:

Ох у тебе і сосочки, вау! Богиня

Я чесно спробував подумати про кота і мишеня ... Картинка перемогла

Словами не висловити, наскільки це сексуально, чуттєво, гарно

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва у прозорій білизні засвітила пишні груди. Акторка показала гарячий знімок.

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