Даша Астаф'єва посвітила сосками у прозорій сорочці

Артистка розбурхала уяву фанів.
Українська співачка та акторка Даша Астаф'єва, яка нещодавно демонструвала фігуру у червоному купальнику, знову потішила прихильників звабливими знімками.
Так, на сторінці в Instagram артистка запостила чорно-білі фотографії, на яких млосно позує у прозорій сорочці. Таке вбрання Астаф'євої дещо засвітило її бюст та спіднє.
На знімку Даша зображена, лежачи еротично на стільці та звабливо дивиться у камеру.
"А, виявляється, Том не такий вже був і поганий. Просто Джеррі все вигідно нам підносив, друзі!" – підписала знімки Даша.
Шанувальники, звісно ж, не залишили без компліментів знаменитість, а, тим більше, її форми:
- Ох у тебе і сосочки, вау! Богиня
- Я чесно спробував подумати про кота і мишеня ... Картинка перемогла
- Словами не висловити, наскільки це сексуально, чуттєво, гарно
Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва у прозорій білизні засвітила пишні груди. Акторка показала гарячий знімок.