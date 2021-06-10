Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Боротьба з коронавірусом: США куплять 500 млн доз вакцини Pfizer для допомоги ста країнам

Боротьба з коронавірусом: США куплять 500 млн доз вакцини Pfizer для допомоги ста країнам

Associated Press

Для вакцинації однієї людини препаратом від Pfizer необхідно ввести дві дози.

Білий дім уклав угоду з компаніями Pfizer і BioNTech про придбання 500 млн доз розробленої ними вакцини від коронавірусу для допомоги іншим країнам.

Про це The New York Times пише з посиланням на джерела.

Потім президент США Джо Байден офіційно оголосить про цю угоду.

Ці дози отримають близько 100 країн протягом року. 200 млн доз будуть доставлені в цьому році, ще 300 млн — до середини наступного року.

Видання вказує, що цих 500 млн доз, які зроблять в США, все одно буде недостатньо для забезпечення необхідної кількості доз для розв'язання проблеми коронавірусу в світових масштабах. Раніше в ВООЗ оцінили цей показник в 11 млрд доз.

Для вакцинації одну людину препаратом від Pfizer необхідно ввести дві дози.

Читайте також:

Новини світу: у ЄС будуть вирішувати – чи можна вакцинувати підлітків вакциною Pfizer

Новини світу: у ЄС будуть вирішувати – чи можна вакцинувати підлітків вакциною Pfizer

 