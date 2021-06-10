Боротьба з коронавірусом: США куплять 500 млн доз вакцини Pfizer для допомоги ста країнам

Для вакцинації однієї людини препаратом від Pfizer необхідно ввести дві дози.
Білий дім уклав угоду з компаніями Pfizer і BioNTech про придбання 500 млн доз розробленої ними вакцини від коронавірусу для допомоги іншим країнам.
Про це The New York Times пише з посиланням на джерела.
Потім президент США Джо Байден офіційно оголосить про цю угоду.
Ці дози отримають близько 100 країн протягом року. 200 млн доз будуть доставлені в цьому році, ще 300 млн — до середини наступного року.
Видання вказує, що цих 500 млн доз, які зроблять в США, все одно буде недостатньо для забезпечення необхідної кількості доз для розв'язання проблеми коронавірусу в світових масштабах. Раніше в ВООЗ оцінили цей показник в 11 млрд доз.
Для вакцинації одну людину препаратом від Pfizer необхідно ввести дві дози.
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