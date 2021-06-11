Стало известно о чем общались Байден и Джонсон

Джонсон назвал переговоры "глотком свежего воздуха"

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи обсудили ряд внешнеполитических тем, в частности, Россию.

Об этом говорится в заявлении резиденции британского премьера.

"Они охватили ряд внешнеполитических вопросов, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию", - отмечается в нем.

По словам Джонсона, пишет The Guardian, переговоры с Байденом были "отличными" и длились долго. Он сравнил их с "глотком свежего воздуха".

"Переговоры прошли отлично. Они продолжались долго. Мы охватили огромный круг вопросов, и замечательно было слушать администрацию Байдена и самого Джо Байдена, потому что они так много хотят сделать вместе с нами - от вопросов в сфере безопасности и НАТО до изменения климата, и это фантастика. Это глоток свежего воздуха", - сказал Джонсон.

Напомним, что Байден ранее на этой неделе начал турне по странам Европы. Это его первая поездка за рубеж на посту президента.

В ближайшие дни Байден примет участие в саммите G7, в саммите НАТО. Затем он отправится в Женеву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовала напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый список санкций пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральной территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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