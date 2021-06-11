Стало відомо про що спілкувалися Байден і Джонсон

Джонсон назвав переговори "ковтком свіжого повітря".

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час зустрічі обговорили ряд зовнішньополітичних тем, зокрема, Росію.

Про це йдеться в заяві резиденції британського прем'єра.

"Вони охопили ряд зовнішньополітичних питань, включаючи Афганістан, Китай, Іран і Росію", — наголошується в ньому.

За словами Джонсона, пише The Guardian, переговори з Байденом були "відмінними" і тривали довго. Він порівняв їх з "ковтком свіжого повітря".

"Переговори пройшли чудово. Вони тривали довго. Ми охопили величезне коло питань, і чудово було слухати адміністрацію Байдена і самого Джо Байдена, тому що вони так багато хочуть зробити разом з нами — від питань в сфері безпеки та НАТО до зміни клімату, і це фантастика. Це ковток свіжого повітря ", — сказав Джонсон.

Нагадаємо, що Байден раніше на цьому тижні почав турне країнами Європи. Це його перша поїздка за кордон на посаді президента.

Найближчими днями Байден візьме участь в саміті G7, в саміті НАТО. Потім він відправиться в Женеву на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться 16 червня в Женеві. Зустрічі передувала напружений період заочного спілкування: після входження в посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна вбивцею, ввів новий список санкцій пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися з Путіним він сам запропонував на нейтральній території в Європі після самітів з Великою сімкою, НАТО і Європейським Союзом.

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