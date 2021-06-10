Ми перебуваємо в переломному моменті світової історії — Байден

Він вважає, що потрібно довести, що демократії не тільки виживуть, а й доб'ються успіху

Світ переживає переломний момент у своїй історії, коли демократичним країнам потрібно довести свою життєздатність в умовах конкуренції з авторитарними режимами.

Про це заявив Джо Байден, — пише ТАРС.

"Я вважаю, що ми перебуваємо в переломному моменті світової історії. Це той момент, коли на нас лягає обов'язок довести, що демократії не тільки виживуть, а й доб'ються успіху", — заявив він. "Ми повинні розвінчати тих, хто вважає, що епоха демократій закінчилася, ми повинні показати, що це не так", — зауважив американський лідер.

"Демократії не можуть об'єднатися і досягти консенсусу, щоб дати відповідь, як це можуть робити авторитарні режими", — вважає Байден. "Але ви прекрасно знаєте, що демократії не виникають випадково. Нам треба захищати їх, зміцнювати їх і оновлювати", — додав глава Білого дому.

Нагадаємо, що Байден вирушив у свою першу закордонну поїздку в якості президента США. Планується, що він візьме участь в саміті Групи семи в Великобританії. Після цього глава Білого дому вилетить до Брюсселя на нараду НАТО на вищому рівні. Потім там відбудеться саміт США — ЄС.

Кульмінацією турне Байдена стане його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в Женеві 16 червня.

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