У Великій Британії стартує саміт G7: подробиці

Це буде перша очна зустріч лідерів G7 з початку пандемії COVID-19.
Лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії зустрінуться під час переговорів у форматі G7 на курорті Карас-Бей в графстві Корнуолл на південному заході Англії.
Про це пише "Інтерфакс-Украііа"
Саміт глав держав "Групи семи" триватиме до 13 червня. Як "країн-гостей" запрошені Австралія, Індія, Південна Корея і ПАР.
Це буде перша очна зустріч лідерів G7 з початку пандемії COVID-19. Також саміт стане першою великою міжнародною очною зустріччю у верхах, в якій візьме участь в якості президента США Джо Байден.
11 червня лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, 12 червня — геополітичні виклики, торгівлю і розвиток. У неділю лідери, як передбачається, обговорять "безвідповідальну і дестабілізаційну поведінку Росії" і Китай.
Як очікується, велика частина зустрічей пройде за зачиненими дверима, але будуть і відкриті для преси заходи, зокрема, спільне фото лідерів.
Раніше повідомлялося, що G7 виділить 1 млрд доз вакцин для всього світу.