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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 июня

КГГА

За последние сутки количество заболевших возросло на меньшее тысячу.

В Украине по состоянию на утро 14 июня зафиксирован 420 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 13 человек, еще 3328 выздоровели. Было проведено 17856 тесты.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

210938

89

5156

4

196874

1785

Винницкая

70879

11

1684

1

68621

42

Волынская

61883

18

1177

0

59843

129

Днепропетровская

134930

18

4368

2

127623

276

Донецкая

90129

0

2310

0

86538

3

Житомирская

88167

24

1773

0

85466

17

Закарпатская

61939

2

1600

1

59641

67

Запорожская

104046

44

2400

0

100374

1

Ивано-Франковская

86552

9

2082

0

83395

25

Киевская

126703

30

2720

0

121855

57

Кировоградская

20499

8

828

1

18457

17

Луганская

26390

4

919

0

24755

2

Львовская

136968

16

3618

0

131227

46

Николаевская

69483

42

1822

0

66966

72

Одесская

140146

13

2940

0

134564

71

Полтавская

77487

11

1830

0

74680

0

Ровенская

79172

11

1196

0

76882

31

Сумская

77520

9

1301

0

75019

47

Тернопольская

69909

27

1189

0

67748

98

Харьковская

147901

5

3431

3

141315

347

Херсонская

35422

4

1109

0

32996

22

Хмельницкая

88530

0

1845

0

85574

3

Черкасская

81343

9

1281

0

77987

150

Черновицкая

79705

15

1786

1

77159

17

Черниговская

57337

1

1327

0

55106

3

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2223978 человек.
  • Выздоровели — 2130665.
  • Летальных случаев — 51692.