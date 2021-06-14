Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на меньшее тысячу.

В Украине по состоянию на утро 14 июня зафиксирован 420 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 13 человек, еще 3328 выздоровели. Было проведено 17856 тесты.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 210938 89 5156 4 196874 1785 Винницкая 70879 11 1684 1 68621 42 Волынская 61883 18 1177 0 59843 129 Днепропетровская 134930 18 4368 2 127623 276 Донецкая 90129 0 2310 0 86538 3 Житомирская 88167 24 1773 0 85466 17 Закарпатская 61939 2 1600 1 59641 67 Запорожская 104046 44 2400 0 100374 1 Ивано-Франковская 86552 9 2082 0 83395 25 Киевская 126703 30 2720 0 121855 57 Кировоградская 20499 8 828 1 18457 17 Луганская 26390 4 919 0 24755 2 Львовская 136968 16 3618 0 131227 46 Николаевская 69483 42 1822 0 66966 72 Одесская 140146 13 2940 0 134564 71 Полтавская 77487 11 1830 0 74680 0 Ровенская 79172 11 1196 0 76882 31 Сумская 77520 9 1301 0 75019 47 Тернопольская 69909 27 1189 0 67748 98 Харьковская 147901 5 3431 3 141315 347 Херсонская 35422 4 1109 0 32996 22 Хмельницкая 88530 0 1845 0 85574 3 Черкасская 81343 9 1281 0 77987 150 Черновицкая 79705 15 1786 1 77159 17 Черниговская 57337 1 1327 0 55106 3

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2223978 человек.

Выздоровели — 2130665.

Летальных случаев — 51692.

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