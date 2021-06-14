Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на меньшее тысячу.
В Украине по состоянию на утро 14 июня зафиксирован 420 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 13 человек, еще 3328 выздоровели. Было проведено 17856 тесты.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
210938
|
89
|
5156
|
4
|
196874
|
1785
|
Винницкая
|
70879
|
11
|
1684
|
1
|
68621
|
42
|
Волынская
|
61883
|
18
|
1177
|
0
|
59843
|
129
|
Днепропетровская
|
134930
|
18
|
4368
|
2
|
127623
|
276
|
Донецкая
|
90129
|
0
|
2310
|
0
|
86538
|
3
|
Житомирская
|
88167
|
24
|
1773
|
0
|
85466
|
17
|
Закарпатская
|
61939
|
2
|
1600
|
1
|
59641
|
67
|
Запорожская
|
104046
|
44
|
2400
|
0
|
100374
|
1
|
Ивано-Франковская
|
86552
|
9
|
2082
|
0
|
83395
|
25
|
Киевская
|
126703
|
30
|
2720
|
0
|
121855
|
57
|
Кировоградская
|
20499
|
8
|
828
|
1
|
18457
|
17
|
Луганская
|
26390
|
4
|
919
|
0
|
24755
|
2
|
Львовская
|
136968
|
16
|
3618
|
0
|
131227
|
46
|
Николаевская
|
69483
|
42
|
1822
|
0
|
66966
|
72
|
Одесская
|
140146
|
13
|
2940
|
0
|
134564
|
71
|
Полтавская
|
77487
|
11
|
1830
|
0
|
74680
|
0
|
Ровенская
|
79172
|
11
|
1196
|
0
|
76882
|
31
|
Сумская
|
77520
|
9
|
1301
|
0
|
75019
|
47
|
Тернопольская
|
69909
|
27
|
1189
|
0
|
67748
|
98
|
Харьковская
|
147901
|
5
|
3431
|
3
|
141315
|
347
|
Херсонская
|
35422
|
4
|
1109
|
0
|
32996
|
22
|
Хмельницкая
|
88530
|
0
|
1845
|
0
|
85574
|
3
|
Черкасская
|
81343
|
9
|
1281
|
0
|
77987
|
150
|
Черновицкая
|
79705
|
15
|
1786
|
1
|
77159
|
17
|
Черниговская
|
57337
|
1
|
1327
|
0
|
55106
|
3
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2223978 человек.
- Выздоровели — 2130665.
- Летальных случаев — 51692.