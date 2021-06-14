Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше тисячу.
В Україні станом на ранок 14 червня зафіксовано 420 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 13 людей, ще 3 328 одужали. Було проведено 17 856 тести.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
м. Київ
|
210938
|
89
|
5156
|
4
|
196874
|
1785
|
Вінницька
|
70879
|
11
|
1684
|
1
|
68621
|
42
|
Волинська
|
61883
|
18
|
1177
|
0
|
59843
|
129
|
Дніпропетровська
|
134930
|
18
|
4368
|
2
|
127623
|
276
|
Донецька
|
90129
|
0
|
2310
|
0
|
86538
|
3
|
Житомирська
|
88167
|
24
|
1773
|
0
|
85466
|
17
|
Закарпатська
|
61939
|
2
|
1600
|
1
|
59641
|
67
|
Запорізька
|
104046
|
44
|
2400
|
0
|
100374
|
1
|
Івано-Франківська
|
86552
|
9
|
2082
|
0
|
83395
|
25
|
Київська
|
126703
|
30
|
2720
|
0
|
121855
|
57
|
Кіровоградська
|
20499
|
8
|
828
|
1
|
18457
|
17
|
Луганська
|
26390
|
4
|
919
|
0
|
24755
|
2
|
136968
|
16
|
3618
|
0
|
131227
|
46
|
Миколаївська
|
69483
|
42
|
1822
|
0
|
66966
|
72
|
Одеська
|
140146
|
13
|
2940
|
0
|
134564
|
71
|
Полтавська
|
77487
|
11
|
1830
|
0
|
74680
|
0
|
Рівненська
|
79172
|
11
|
1196
|
0
|
76882
|
31
|
Сумська
|
77520
|
9
|
1301
|
0
|
75019
|
47
|
Тернопільська
|
69909
|
27
|
1189
|
0
|
67748
|
98
|
Харківська
|
147901
|
5
|
3431
|
3
|
141315
|
347
|
Херсонська
|
35422
|
4
|
1109
|
0
|
32996
|
22
|
Хмельницька
|
88530
|
0
|
1845
|
0
|
85574
|
3
|
Черкаська
|
81343
|
9
|
1281
|
0
|
77987
|
150
|
Чернівецька
|
79705
|
15
|
1786
|
1
|
77159
|
17
|
Чернігівська
|
57337
|
1
|
1327
|
0
|
55106
|
3
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 223 978 осіб.
- Одужало – 2 130 665.
- Летальних випадків – 51 692.