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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 червня

КМДА

За останню добу кількість захворілих зросла на менше тисячу.

В Україні станом на ранок 14 червня зафіксовано  420 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 13 людей, ще 3 328 одужали. Було проведено 17 856 тести.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

210938

89

5156

4

196874

1785

Вінницька

70879

11

1684

1

68621

42

Волинська

61883

18

1177

0

59843

129

Дніпропетровська

134930

18

4368

2

127623

276

Донецька

90129

0

2310

0

86538

3

Житомирська

88167

24

1773

0

85466

17

Закарпатська

61939

2

1600

1

59641

67

Запорізька

104046

44

2400

0

100374

1

Івано-Франківська

86552

9

2082

0

83395

25

Київська

126703

30

2720

0

121855

57

Кіровоградська

20499

8

828

1

18457

17

Луганська

26390

4

919

0

24755

2

Львівська

136968

16

3618

0

131227

46

Миколаївська

69483

42

1822

0

66966

72

Одеська

140146

13

2940

0

134564

71

Полтавська

77487

11

1830

0

74680

0

Рівненська

79172

11

1196

0

76882

31

Сумська

77520

9

1301

0

75019

47

Тернопільська

69909

27

1189

0

67748

98

Харківська

147901

5

3431

3

141315

347

Херсонська

35422

4

1109

0

32996

22

Хмельницька

88530

0

1845

0

85574

3

Черкаська

81343

9

1281

0

77987

150

Чернівецька

79705

15

1786

1

77159

17

Чернігівська

57337

1

1327

0

55106

3

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 223 978 осіб.
  • Одужало – 2 130 665.
  • Летальних випадків – 51 692.