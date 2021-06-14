Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше тисячу.

В Україні станом на ранок 14 червня зафіксовано 420 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 13 людей, ще 3 328 одужали. Було проведено 17 856 тести.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 210938 89 5156 4 196874 1785 Вінницька 70879 11 1684 1 68621 42 Волинська 61883 18 1177 0 59843 129 Дніпропетровська 134930 18 4368 2 127623 276 Донецька 90129 0 2310 0 86538 3 Житомирська 88167 24 1773 0 85466 17 Закарпатська 61939 2 1600 1 59641 67 Запорізька 104046 44 2400 0 100374 1 Івано-Франківська 86552 9 2082 0 83395 25 Київська 126703 30 2720 0 121855 57 Кіровоградська 20499 8 828 1 18457 17 Луганська 26390 4 919 0 24755 2 Львівська 136968 16 3618 0 131227 46 Миколаївська 69483 42 1822 0 66966 72 Одеська 140146 13 2940 0 134564 71 Полтавська 77487 11 1830 0 74680 0 Рівненська 79172 11 1196 0 76882 31 Сумська 77520 9 1301 0 75019 47 Тернопільська 69909 27 1189 0 67748 98 Харківська 147901 5 3431 3 141315 347 Херсонська 35422 4 1109 0 32996 22 Хмельницька 88530 0 1845 0 85574 3 Черкаська 81343 9 1281 0 77987 150 Чернівецька 79705 15 1786 1 77159 17 Чернігівська 57337 1 1327 0 55106 3

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 223 978 осіб.

Одужало – 2 130 665.

Летальних випадків – 51 692.

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