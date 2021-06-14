Протягом доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню - ООС

Окупанти стріляли поблизу Новотошківського.

Протягом минулої доби, 13 червня, зафіксовано два обстріли позицій ЗСУ збройними формуваннями РФ.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 14 червня.

У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на ранок 14 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців ЗСУ немає. "На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні штабу.

Як повідомлялося, лідери "Великої сімки" за підсумками триденного саміту у британському Корнуоллі звернулись до Росії з закликом припинити дестабілізуючу поведінку. Лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі і закликали відвести війська.

Новини світу: країни "Великої сімки" визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі

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