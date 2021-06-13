"Сторона конфлікту на Донбасі": лідери G7 закликали Росію відвести війська від кордонів України

Водночас лідери G7 виступили за стабільні і передбачувані відносини з Росією.

Лідери "Великої сімки" за підсумками триденного саміту у британському Корнуоллі звернулись до Росії з закликом припинити дестабілізуючу поведінку і назвали її стороною конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться в узгодженому комюніке лідерів.

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"Ми підтверджуємо наш заклик до Росії припинити свою дестабілізуючу поведінку і зловмисні дії, включаючи втручання в демократичні системи інших країн, і виконати свої міжнародні зобов'язання і зобов'язання в галузі прав людини", - йдеться у заяві.

Крім того, лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі і закликали відвести війська.

"Ми закликаємо Росію послабити напруженість і діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань та вивести російські військові контингенти на східному кордоні України та на Кримському півострові. Ми залишаємось твердої думки, що Росія є стороною конфлікту на Сході України, а не посередником", - мовиться в заяві.

Водночас лідери країн "Групи семи" виступили за стабільні і передбачувані відносини з Росією.

"Ми підтверджуємо нашу зацікавленість в стабільних і передбачуваних відносинах з Росією і продовжимо взаємодіяти там, де є області, що представляють взаємний інтерес, - наголошується в документі. Також у G7 додали, що підтверджують свою підтримку "нормандського формату" для забезпечення реалізації Мінських домовленостей.

Нагадаємо, лідери G7 вперше за два роки зустрілися разом. Це перший очний захід від початку пандемії. У британському Корноуллі зібралиися президент США Джо Байден, прем'єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, канадський прем'єр Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель.

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