Англія - Хорватія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку на "Вемблі".

13 червня в матчі першого туру групового турніру Чемпіонату Європи-2020 зіграють збірні Англії і Хорватії.

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Зустріч відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок поєдинку о 16:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Англія - Хорватія.

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Англія і Хорватія виступають у групі D, де їхніми суперниками також є команди Чехії та Шотландії.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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